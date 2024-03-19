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В Туле пройдет крупная ярмарка вакансий на предприятия ОПК
Фото Центра занятости Тульской области.

В Туле пройдет крупная ярмарка вакансий на предприятия ОПК

14 предприятий оборонно-промышленного комплекса представят свои вакансии.

21 марта в Туле на территории Кадрового центра «Работа России» состоится крупная ярмарка трудоустройства. Свои вакансии представят такие работодатели, в том числе и из сферы ОПК:

  • АО «Полема»; 
  • ООО «ТПЗ-сервис»;
  • ООО «Опора инжиниринг»; 
  • ООО «Линкпромоборудование»; 
  • ООО «Тульская гармонь»; 
  • ООО «ТОЗ-энерго»;
  • АО «Альфа-прибор»; 
  • ООО «Промсорт Тула»; 
  • АО «Тульский завод резиновых технических изделий»; 
  • УФСИН России по Тульской области;
  • ООО «Станкотехника»; 
  • МКУ «Сервисный центр города Тулы»; 
  • ОАО «Заря тульская обувная фабрика»;
  • ГУ ТО «Управление спортивными сооружениями».

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство.

Ярмарка трудоустройства пройдет 21 марта с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Демонстрации, 34. 

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