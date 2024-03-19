Туляков предупредили о пробуждении клещей

Фото Алексея Пирязева.

Только в прошлом году от клещей пострадали более 5000 жителей региона.

Клещи появляются весной после таяния снега, прогревания воздуха, а это может быть как конец марта, так и апреля. Благоприятными условиями для их существования является температура воздуха в пределах +20°С, влажность — 80%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Клещи наиболее активны в весеннее время, когда только пробуждаются от зимней спячки. Так, в 2023 году первое присасывание зарегистрировано 24 марта, в 2022 году — 1 апреля. В 2024 году пока таких обращений не поступало.

В 2023 году от укусов клещей пострадали 5402 жителей региона. Их кусали на придомовых территориях (35%), на территории садовых товариществ (37,8%), а также при выходе на природу (17,8%).

Как защититься от клещей, читайте в нашей статье по ссылке.