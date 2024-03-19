  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляков предупредили о пробуждении клещей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляков предупредили о пробуждении клещей
Фото Алексея Пирязева.

Туляков предупредили о пробуждении клещей

Только в прошлом году от клещей пострадали более 5000 жителей региона.

Клещи появляются весной после таяния снега, прогревания воздуха, а это может быть как конец марта, так и апреля. Благоприятными условиями для их существования является температура воздуха в пределах +20°С, влажность — 80%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Клещи наиболее активны в весеннее время, когда только пробуждаются от зимней спячки. Так, в 2023 году первое присасывание зарегистрировано 24 марта, в 2022 году — 1 апреля. В 2024 году пока таких обращений не поступало.

В 2023 году от укусов клещей пострадали 5402 жителей региона. Их кусали на придомовых территориях (35%), на территории садовых товариществ (37,8%), а также при выходе на природу (17,8%).

Как защититься от клещей, читайте в нашей статье по ссылке.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 19:40 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
клещи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В жёстком ДТП на трассе Лапотково-Ефремов погибли трое, в том числе ребенок
В жёстком ДТП на трассе Лапотково-Ефремов погибли трое, в том числе ребенок
В Тульской области более 7,3 тысячи семей получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
В Тульской области более 7,3 тысячи семей получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.