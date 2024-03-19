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В Тульской области более 7,3 тысячи семей получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

В Тульской области более 7,3 тысячи семей получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

В 2024 году максимальный размер пособия увеличили, теперь трудоустроенные родители могут рассчитывать на сумму до 49 тысяч рублей в месяц.

Пособие назначает и выплачивает Отделение СФР по Тульской области. Выплата на ребенка положена всем родителям: как работающим, так и не работающим. В большинстве случаев выплату получает мама, однако оформить ее может и папа, и любой другой родственник, который ухаживает за младенцем. При этом нужно иметь в виду, что пособие будет получать только тот, кто находится в отпуске по уходу за ребенком.

Право на пособие сохраняется, если родитель трудится во время отпуска на условиях неполного дня либо на дому, а также, если мама или папа выйдут на работу раньше, чем ребенку исполнится полтора года.

Для работающих родителей пособие рассчитывается исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком и составляет 40% средней зарплаты, но не ниже установленного законом минимума.

Неработающие родители получают пособия в фиксированном размере, установленном законом.

«В 2024 году на 49% среди прочих был увеличен максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих граждан. Теперь трудоустроенные родители могут рассчитывать на сумму до 49 тысяч рублей в месяц», — отметил управляющий отделением СФР по Тульской области Андрей Филиппов.

Для получения выплат не имеет значения, какой по счету ребенок родился в семье — первый, второй, третий и т. д. Если семья ухаживает за двумя и более детьми до полутора лет, пособие платят на каждого. При этом суммарный размер выплаты не может превышать 100% среднего заработка, но не может быть и меньше суммы двух размеров минимального пособия.

Подробности - у специалистов ОСФР по Тульской области, позвонив в единый контакт — центр: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

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