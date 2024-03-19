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«Невозможно пройти в молодежный центр»: туляки пожаловались на состояние дороги на ул. Майской
Фото Веры Ермаковой.

«Невозможно пройти в молодежный центр»: туляки пожаловались на состояние дороги на ул. Майской

А еще – на стихийную парковку в этом месте. Однако, как выяснилось, в этом году работы не запланированы.

— Майская, 5. Просьба установить на газоне столбы против парковки автомобилей. А также убрать лужу, отремонтировать асфальт, так как невозможно зайти в молодёжный центр «Спектр», — пожаловалась в администрацию города тулячка Вера Ермакова.

Представители администрации с официального аккаунта в «ВК» ответили женщине следующее:

— Сформированным планом работ по ремонту объектов улично-дорожной сети в муниципальном образовании город Тула с помощью выделенных ассигнований на 2024 год работы по ремонту асфальтового покрытия в районе дома № 5 по ул. Майской не предусмотрены и будут рассмотрены при формировании перспективных планов работ, исходя из объема выделенного финансирования на последующие годы.

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Фото Веры Ермаковой.

А по поводу парковки женщине посоветовали обращаться в ГИБДД:

— По положению о Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями автотранспортных средств (в том числе парковка) является исключительной прерогативой органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации.

При выявлении нарушений Правил дорожного движения, рекомендуем Вам обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Тульской области по телефонам: 32-32-53; 32-32-54; 32-95-40; 32-95-42.

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