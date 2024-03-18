Прокуратура «уменьшила» 15 незаконных земельных участков на берегу Оки

Более 50 тыс. кв. м береговой полосы изъяли в пользу государства благодаря вмешательству надзорного органа.

Прокуратура Тульской области выяснила, что в Алексинском районе в границах береговой полосы Оки незаконно находилось 15 земельных участков, принадлежащих частным лицам.

Природоохранный прокурор подал иски о признании отсутствующим права собственности на части этих участков. По искам освобождено свыше 50 тыс. кв. м береговой полосы водного объекта. Это значит, что в документы внесли изменения и «подвинули» границы участков, уменьшив их площадь на ту величину, которую прокуратура истребовала в пользу РФ.