  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Прокуратура «уменьшила» 15 незаконных земельных участков на берегу Оки - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Прокуратура «уменьшила» 15 незаконных земельных участков на берегу Оки

Прокуратура «уменьшила» 15 незаконных земельных участков на берегу Оки

Более 50 тыс. кв. м береговой полосы изъяли в пользу государства благодаря вмешательству надзорного органа.

Прокуратура Тульской области выяснила, что в Алексинском районе в границах береговой полосы Оки незаконно находилось 15 земельных участков, принадлежащих частным лицам.

Природоохранный прокурор подал иски о признании отсутствующим права собственности на части этих участков. По искам освобождено свыше 50 тыс. кв. м береговой полосы водного объекта. Это значит, что в документы внесли изменения и «подвинули» границы участков, уменьшив их площадь на ту величину, которую прокуратура истребовала в пользу РФ.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:44 +4
Другие статьи по темам
Событие
изъятие земли
Люди
прокуратура Тульской области
Место
река ОкаАлексинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 250 000 рублей в сфере финансов и бухгалтерии
Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 250 000 рублей в сфере финансов и бухгалтерии
Иностранные студенты стали участниками Масленицы в Центральном парке
Иностранные студенты стали участниками Масленицы в Центральном парке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.