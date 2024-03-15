В Тульской области увеличили пропускную способность охотничьих угодий

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Подать заявление на выдачу дополнительных разрешений на отстрел дичи охотники смогут с 19 марта.

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области сообщает об увеличении пропускной способности в общедоступных охотничьих угодьях региона на весеннюю охоту.

Это произошло в связи с изменением постановления регионального правительства № 66 «Об утверждении норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, использования и охраны объектов животного мира и среды обитания» от 16 февраля 2024 года. Текст документа ищите тут.

Приём заявлений на выдачу дополнительных разрешений на добычу охотничьих ресурсов стартует на региональном портале государственных услуг во вторник, 19 марта, в 11.00.