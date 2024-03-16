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В Липках пожарные спасли троих жильцов из горящей квартиры
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Липках пожарные спасли троих жильцов из горящей квартиры

Кроме того, огнеборцам пришлось эвакуировать 9 человек. Обошлось без пострадавших.

В 4.00 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Трудовой в Липках. На место выехали пять пожарных расчётов.

Спустя 26 минут огонь был потушен. Спасатели эвакуировали девять человек, четверо из них – дети. Специалисты газодымозащитной службы при помощи лестницы через окно спасли троих жильцов квартиры, в которой произошёл пожар. К счастью, никто не пострадал.

В комнате площадью 20 кв. м. обгорели мебель, стена и пол, квартира закоптилась по всей площади. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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