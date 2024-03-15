Тульские конькобежцы завоевали медали на Всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Тулу, на родину знаменитого советского конькобежца и велогонщика приехали более 70 конькобежцев из разных регионов страны. Воспитанники тульской спортивной школы «Восток» показали достойный результат и завоевали на состязаниях медали.

1 место: Марина Прокудина, Евгений Галлер, Ксения Ухова, Илья Чуканов, Ника Потапова.

2 место: Анастасия Долматова, Арина Прокудина, Дарья Завацкая, Марк Задонский, Вероника Смолярова, Григорий Мочалов и Эвелина Мыскова.

3 место: Анастасия Рудаева, Марк Задонский, Вероника Смолярова, Григорий Мочалов, Пелагея Жулдыбина, Арина Прокудина, Владимир Дадыкин, Дарья Завацкая, Михаил Хохлов, Анастасия Долматова, Анастасия Рудаева, Михаил Хаджи-Заде и Лев Панфилов.

Подготовили спортсменов тренеры Алексей Старостин, Елена Прусова и Лариса Серафимова.