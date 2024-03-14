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Как правильно питаться весной: советы Роспотребнадзора
Фото из архива Myslo

Как правильно питаться весной: советы Роспотребнадзора

Шесть правил, которые избавят от плохого самочувствия и подарят энергию.

Пробуждение природы застает нас в период гиповитаминоза. Это сказывается на самочувствии, состоянии кожи, волос и ногтей. Решением проблемы станет правильное и сбалансированное питание. Продукты следует подбирать таким образом, чтобы в организм попадали все группы витаминов. Вот несколько советов:

  • Весной организм испытывает серьезный гиповитаминозный стресс, поэтому не стоит увлекаться диетами – весеннее питание должно быть разнообразным и сбалансированным.
  • Бытует мнение, что в весенних фруктах и овощах мало витаминов. Витамины в них, конечно, сохраняются, хотя и в меньшем количестве. Зато все фрукты и овощи весной богаты клетчаткой, которая помогает выводить из организма токсины.
  • Учитывайте совместимость продуктов по времени усвоения. Например, в качестве гарнира к мясу лучше выбрать овощной салат.
  • Весна – не время для вегетарианства. Три-четыре раза в неделю организму нужно мясо и продукты животного происхождения. Они содержат белки, жиры и экстрактивные вещества, которые стимулируют отделение пищеварительных соков. Так пища лучше усваивается, а обмен веществ становится сбалансированным.
  • Пейте как можно больше зеленого чая, морсов и компотов, приготовленных из замороженных ягод и фруктов. Ограничьте потребление кофе и алкоголя.
  • Помните, что витамины должны поступать в организм ежедневно. В марте-апреле стоит принимать поливитамины, но только после консультации врача.

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сегодня, в 21:48 −1
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