Как правильно питаться весной: советы Роспотребнадзора

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Шесть правил, которые избавят от плохого самочувствия и подарят энергию.

Пробуждение природы застает нас в период гиповитаминоза. Это сказывается на самочувствии, состоянии кожи, волос и ногтей. Решением проблемы станет правильное и сбалансированное питание. Продукты следует подбирать таким образом, чтобы в организм попадали все группы витаминов. Вот несколько советов: