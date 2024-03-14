Как правильно питаться весной: советы Роспотребнадзора

Пробуждение природы застает нас в период гиповитаминоза. Это сказывается на самочувствии, состоянии кожи, волос и ногтей. Решением проблемы станет правильное и сбалансированное питание. Продукты следует подбирать таким образом, чтобы в организм попадали все группы витаминов. Вот несколько советов:
- Весной организм испытывает серьезный гиповитаминозный стресс, поэтому не стоит увлекаться диетами – весеннее питание должно быть разнообразным и сбалансированным.
- Бытует мнение, что в весенних фруктах и овощах мало витаминов. Витамины в них, конечно, сохраняются, хотя и в меньшем количестве. Зато все фрукты и овощи весной богаты клетчаткой, которая помогает выводить из организма токсины.
- Учитывайте совместимость продуктов по времени усвоения. Например, в качестве гарнира к мясу лучше выбрать овощной салат.
- Весна – не время для вегетарианства. Три-четыре раза в неделю организму нужно мясо и продукты животного происхождения. Они содержат белки, жиры и экстрактивные вещества, которые стимулируют отделение пищеварительных соков. Так пища лучше усваивается, а обмен веществ становится сбалансированным.
- Пейте как можно больше зеленого чая, морсов и компотов, приготовленных из замороженных ягод и фруктов. Ограничьте потребление кофе и алкоголя.
- Помните, что витамины должны поступать в организм ежедневно. В марте-апреле стоит принимать поливитамины, но только после консультации врача.