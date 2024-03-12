  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Злоумышленники взломали сайт Тульского городского концертного зала - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Злоумышленники взломали сайт Тульского городского концертного зала
Фото: vk.com/gkz_tula

Злоумышленники взломали сайт Тульского городского концертного зала

Сначала на ресурсе было размещено угрожающее сообщение с символикой Украины, а потом при попытке зайти на сайт браузер стал выдавать ошибку.

Во вторник, 12 марта, сайт Городского концертного зала Тулы подвергся хакерской DDoS-атаке. Неизвестные злоумышленники разместили на главной странице сайта угрожающее сообщение с символикой Украины.

ГКЗ.JPG

После этого ресурс полностью «рухнул» – при попытке зайти браузер выдаёт ошибку 404. В официальной группе ГКЗ «ВКонтакте» подтвердили информацию об атаке. Сроки устранения последствий взлома неизвестны.

Напомним, в начале марта кибератаке подвергся сайт тульского «Трогательного зоопарка» – вместо милых питомцев там появился контент порнографического содержания.

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:16 −1
Другие статьи по темам
Событие
Городской концертный залГКЗхакерская атака
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Движение на улицах Тулы затруднено из-за нескольких ДТП
Движение на улицах Тулы затруднено из-за нескольких ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.