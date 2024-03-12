Злоумышленники взломали сайт Тульского городского концертного зала

Во вторник, 12 марта, сайт Городского концертного зала Тулы подвергся хакерской DDoS-атаке. Неизвестные злоумышленники разместили на главной странице сайта угрожающее сообщение с символикой Украины.
После этого ресурс полностью «рухнул» – при попытке зайти браузер выдаёт ошибку 404. В официальной группе ГКЗ «ВКонтакте» подтвердили информацию об атаке. Сроки устранения последствий взлома неизвестны.
Напомним, в начале марта кибератаке подвергся сайт тульского «Трогательного зоопарка» – вместо милых питомцев там появился контент порнографического содержания.