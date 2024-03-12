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Министерство образования ищет директора в Ефремовский химико-технологический техникум
Фото Алексея Пирязева.

Министерство образования ищет директора в Ефремовский химико-технологический техникум

Объявлен конкурс на замещение вакантной должности.

Министерство образования региона ищет директоров в государственное общеобразовательное учреждение «Тульская школа» и Ефремовский химико-технологический техникум. Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей.

Заявки принимаются с 11 марта по 9 апреля. 

Первый этап конкурса проводится в форме тестовых испытаний (письменно). Ко второму этапу конкурса допускаются претенденты, ответившие правильно не менее чем на 75% вопросов теста.

На втором этапе конкурса рассматриваются предложения по программе деятельности учреждения. 

Как сообщили в минобре, победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший наилучшую программу деятельности учреждения.

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Фотограф:
сегодня, в 11:27 0
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