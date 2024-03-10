В Туле вывезено более 700 кубометров снега

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В уборке города было задействовано около 70 единиц техники подрядной организации Спецавтохозяйство, в том числе 20 КДМ (комбинированные машины для зимнего содержания дорог, выполняют две основных функции: они убирают снег и разбрасывают противогололёдный реагент, - прим. авт.) 2 автогрейдера, 5 самосвалов и др. В ручной уборке были задействованы около 90 рабочих.

Ночью снег вывозили с ул. Металлургов, Каминского и Жуковского. С улиц города вывезено более 700 кубометров снега и израсходовано 15 тонн противогололедных материалов.