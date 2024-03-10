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В Туле вывезено более 700 кубометров снега
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле вывезено более 700 кубометров снега

9 марта в городе активно вывозили снег, собирали летучий мусор, убирали дороги и тротуары.

В уборке города было задействовано около 70 единиц техники подрядной организации Спецавтохозяйство, в том числе 20 КДМ (комбинированные машины для зимнего содержания дорог, выполняют две основных функции: они убирают снег и разбрасывают противогололёдный реагент, - прим. авт.) 2 автогрейдера, 5 самосвалов и др. В ручной уборке были задействованы около 90 рабочих.

Ночью снег вывозили с ул. Металлургов, Каминского и Жуковского. С улиц города вывезено более 700 кубометров снега и израсходовано 15 тонн противогололедных материалов. 

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