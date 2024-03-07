Как будут работать учреждения Тулы в выходные

Фото из архива Myslo.

Тульский областной перинатальный центр

Консультативно-диагностическое отделение по адресу 2-й пр-д Гастелло 8 и 10 марта будет закрыто. 9 марта отделение работает с 8.00 до 15.00.

Женская консультация на ул. Пушкинской работает все дни, кроме 10 марта. 8 марта — с 9.00 до 15.00, 9 марта — с 8.00 до 18.00.

Поликлинники

8 и 10 марта — с 9.00 до 15.00. 9 марта — с 9.00 до 18.00. Во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работают кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты, обслуживаются вызовы на дом.

Травмпункты

Взрослый травмпункт в Ваныкинской больнице на ул. Первомайской, 13, Горбольнице № 11 на ул. Чаплыгина, 13 и детский травмпункт в детской областной больнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

Стоматологическая помощь

В филиалах и структурных подразделениях стоматологической поликлиники 8–10 марта с 9.00 до 15.00 будет оказываться стоматологическая помощь в неотложной форме. После 15.00 работает неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям в Городской больнице № 7 г. Тулы по адресу: ул. Тимирязева, 97-б.

Телефоны минздрава и поликлинник

Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8 800 4444-003 и +7 (4872) 79-01-03 будет работать в штатном режиме — ежедневно с 8.00 до 20.00.

Центр записи на прием к врачу (телефоны 8 800 450-33-03, +7 (4872) 33-83-77) и контактные центры поликлиник принимают звонки 8–10 марта с 9.00 до 18.00. Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно.

Скорая помощь работает в штатном режиме, вызовы принимаются по номерам 103 и 112.

Госавтоинспекция

Отделения МРЭО не будут работать 8 и 10 марта. График работы Отделения № 1 (192-й километр трассы М-2 «Крым») в субботу, 9 марта, — с 9.00 до 16.45, тел.: 8 (4872) 32-44-14, 32-44-17, 32-44-09.

С 11 марта все подразделения МРЭО ГИБДД будут работать в обычном режиме.

Для удобства и экономии времени подать заявление на предоставление государственных услуг в отделениях МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области можно через портал «Госуслуги».

Почта России

8 марта — выходной день для отделений Почты России, кроме круглосуточных. Они продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. 8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.

9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учетом особенностей конкретных регионов.

администрация Тулы

В выходные дни организовано дежурство сотрудников администрации города.

8 марта дежурит заместитель начальника управления по местному самоуправлению Скиданенко Сергей Александрович.



По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 8 (4872) 47-20-34; 8 (4872) 47-20-37, 1391 — (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).