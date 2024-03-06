Туляк скупал участки по цене в 20 раз ниже рыночной. Его заключили под стражу

Фото пресс-службы СУ СКР по Тульской области

Советский райсуд Тулы по ходатайству следователя следственного управления СК России избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее Myslo писал, что с 2012 по 2014 год обвиняемый подал в администрацию Ясногорского района ложные сведения о наличии на арендованном им земельном участке капитальной постройки. Это позволило ему купить участок по цене в 20 с лишним раз ниже рынка – вместо 19 млн он заплатил всего 890 тыс. рублей.

Кроме того, мужчина систематически перекрывает единственную подъездную дорогу к д. Малахово, которая проходит через его территорию.

Дома и в офисе предпринимателя прошли обыски. Следователи изъяли документы, допросили местных жителей, чиновников администрации и других свидетелей.