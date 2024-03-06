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Туляк скупал участки по цене в 20 раз ниже рыночной. Его заключили под стражу
Фото пресс-службы СУ СКР по Тульской области

Туляк скупал участки по цене в 20 раз ниже рыночной. Его заключили под стражу

Подозреваемому в мошенничестве избрали меру пресечения.

Советский райсуд Тулы по ходатайству следователя следственного управления СК России избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Напомним, ранее Myslo писал, что с 2012 по 2014 год обвиняемый подал в администрацию Ясногорского района ложные сведения о наличии на  арендованном им земельном участке капитальной постройки. Это позволило ему купить участок по цене в 20 с лишним раз ниже рынка – вместо 19 млн он заплатил всего 890 тыс. рублей.

Кроме того, мужчина систематически перекрывает единственную подъездную дорогу к д. Малахово, которая проходит через его территорию.

Дома и в офисе предпринимателя прошли обыски. Следователи изъяли документы, допросили местных жителей, чиновников администрации и других свидетелей. 

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мошенничествомошенничество с участками
Место
Ясногорский районСУ СКР по Тульской области
 

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