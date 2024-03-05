В Туле агент по недвижимости выманила у клиентов 800 000 рублей  

В Туле 30-летняя местная жительница обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что с 22 октября 2021 года по 26 апреля 2022 года обвиняемая агент по недвижимости получила от пяти клиентов наличными 800 000 рублей. За эти деньги она обещала продать им нежилые помещения в дополнение к купленным ранее квартирам. При этом она скрыла, что деньги необходимо было внести на эскроу-счета после регистрации договора участия в долевом строительстве, прикарманив финансы покупателей.

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.