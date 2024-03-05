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«Тулагорводоканал» напомнил жителям правила поверки счётчиков
Фото из архива Myslo

«Тулагорводоканал» напомнил жителям правила поверки счётчиков

Уточняется, что организация не рассылает абонентам никаких уведомлений по этому вопросу.

В сообщении «Тулагорводоканала» говорится, что межповерочный интервал бытовых приборов учета холодного водоснабжения – 6 лет. Обязанность проведения поверок лежит на потребителе. Важно помнить, что поверку приборов учета могут проводить только организации, имеющие соответствующую аккредитацию.

Заключая договор на поверку, «Тулагорводоканал» рекомендует проверять наличие действующей аккредитации. Сделать это можно на этом сайте, в разделе «Реестры» – «Аккредитованные лица». Статус организации при этом должен быть «Действует».

Сам «Тулагорводоканал» не имеет аккредитации, не проводит поверки и не направляет абонентам уведомления о необходимости проведения поверок. Организации, рассылающие подобные сообщения, никакого отношения к «Тулагорводоканалу» не имеют.

 

 

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