Какие дома Тулы будут обесточены 6 марта

Публикуем список адресов:
- ул. Яблочкова, 1-а,
- ул. Бабякина, 14-20 (чётн.), 5, 7,
- ул. Прудная,2-20 (чётн.),
- ул. Бункерная, 27-69 (нечётн.), 34-74 (чётн.), 36-а, 78,
- ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 20-34 (чётн.), 23-а, 30-а, 30-б, 30-в,
- ул. Стахановская, 12, 15,
- Епифанское шоссе, 17,
- пр-д Большой, 8-30 (чётн.), 3-27 (нечётн.), 14-а, 27-а,
- ул. Волкова, 26, 29,
- северная часть Зареченского района,
- пос. 2-й Западный: ул. Октябрьская, 236,
- ул. Маяковского, 39, 52,
- ул. Пушкина, 17,
- пр-д Станционный, 1,
- пос. Октябрьский, 238-а,
- Мясново: ул. Привокзальная, 2-12, 20-38 (чётн.), 5, 7, 9, 44, 60, 62, 64,
- ул. В. Студёнка, 69-91 (нечётн.), 74-104 (чётн.),
- ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.), 81-а,
- ул. Громова, 28- 40 (чётн.), 41-69 (нечётн.), 3,
- пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 9-а, 11-а,
- пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 3-а, 3-б, 4-а, 5-а,
- ул. Одоевская, 10,
- ул. Васина, 15, 34.