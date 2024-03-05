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Какие дома Тулы будут обесточены 6 марта

Какие дома Тулы будут обесточены 6 марта

Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.

Публикуем список адресов:

  • ул. Яблочкова, 1-а,
  • ул. Бабякина, 14-20 (чётн.), 5, 7,
  • ул. Прудная,2-20 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 27-69 (нечётн.), 34-74 (чётн.), 36-а, 78,
  • ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 20-34 (чётн.), 23-а, 30-а, 30-б, 30-в,
  • ул. Стахановская, 12, 15,
  • Епифанское шоссе, 17,
  • пр-д Большой, 8-30 (чётн.), 3-27 (нечётн.), 14-а, 27-а,
  • ул. Волкова, 26, 29,
  • северная часть Зареченского района,
  • пос. 2-й Западный: ул. Октябрьская, 236,
  • ул. Маяковского, 39, 52,
  • ул. Пушкина, 17,
  • пр-д Станционный, 1,
  • пос. Октябрьский, 238-а,
  • Мясново: ул. Привокзальная, 2-12, 20-38 (чётн.), 5, 7, 9, 44, 60, 62, 64,
  • ул. В. Студёнка, 69-91 (нечётн.), 74-104 (чётн.), 
  • ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.), 81-а,
  • ул. Громова, 28- 40 (чётн.), 41-69 (нечётн.), 3,
  • пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 9-а, 11-а,
  • пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 3-а, 3-б, 4-а, 5-а,
  • ул. Одоевская, 10,
  • ул. Васина, 15, 34.

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