В праздничные дни марта из Тулы в Москву пойдут дополнительные экспрессы 

Вот как изменится расписание всех поездов в московском транспортном узле:
- 7 марта поезда будут следовать расписанием пятницы;
- 8, 9 марта — расписанием субботы;
- 10 марта — расписанием воскресенья;
- 11 марта — расписанием понедельника.
Также будут назначены дополнительные фирменные экспрессы:
- № 7051 Рязань-2 — Москва — 10 марта;
- № 7031 Москва — Тула — 8–10 марта;
- № 7030 Тула — Москва — 8–10 марта.
В графике движения некоторых электропоездов сделаны дополнительные точечные корректировки.