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В праздничные дни марта из Тулы в Москву пойдут дополнительные экспрессы 

В праздничные дни марта из Тулы в Москву пойдут дополнительные экспрессы 

Центральная пригородная пассажирская компания скорректировала движение пассажирских поездов.

Вот как изменится расписание всех поездов в московском транспортном узле:

  • 7 марта поезда будут следовать расписанием пятницы;
  • 8, 9 марта — расписанием субботы;
  • 10 марта — расписанием воскресенья;
  • 11 марта — расписанием понедельника.

Также будут назначены дополнительные фирменные экспрессы:

  • № 7051 Рязань-2 — Москва — 10 марта;
  • № 7031 Москва — Тула — 8–10 марта;
  • № 7030 Тула — Москва — 8–10 марта.

В графике движения некоторых электропоездов сделаны дополнительные точечные корректировки.

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