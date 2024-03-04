«Лазаревское» запускает беспилотник

Зачем аграриям БПЛА?

Тульский агрохолдинг готовится к внедрению новой технологии в агроскаутинге при помощи разработанного и выпущенного в российском Иннополисе беспилотника Innovtol-3.

Технологию внедряет ООО «Лазаревское Тех» — дочерняя компания ПХ «Лазаревское», созданная для разработки и внедрения инноваций в сельском хозяйстве.

По словам владельца и генерального директора ПХ «Лазаревское» Кристины Романовской, применение БПЛА и технологий искусственного интеллекта повышает качество управленческой информации, снижает себестоимость продукции растениеводства за счет оптимизации затрат, ведет к увеличению урожайности благодаря более эффективному использованию земельного фонда. А в целом — приводит к повышению всех основных показателей эффективности направления растениеводства.

При помощи БПЛА «Лазаревское» рассчитывает оптимизировать рабочие процессы в агрономии, снизить нагрузку на агрослужбу, повысить качество анализа фитосанитарного состояния полей, минимизируя человеческий фактор.

Использование мультиспектральной камеры высокой четкости позволит точно определять проблемные участки полей.

Дрон дает возможность более точной инвентаризации сельхозугодий, создания электронных карт полей, оценки и контроля работ, всхожести культур и состояния посевов и даже позволяет выполнять функции охраны или обработки пестицидами.

Какой беспилотник будет летать над Тульской областью?

Беспилотник создан в лаборатории воздушной робототехники Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники».

В Иннополисе разработали дизайн конструкции, электронику и программное обеспечение беспилотного самолёта, особенность которого — вертикальные взлёт и посадка.

Сотрудники ИТ-вуза смогли максимально локализовать производство беспилотника: электроника, ПО и конструкция дрона разработаны в университете Иннополис, углеткань и смолы заказывают у российских производителей из Татарстана и Москвы. Для управления Innovtol применяется та же связка технологий, что и для беспилотных автомобилей Иннополиса: радары, лидары, камеры, модули связи, системы позиционирования и машинное обучение с анализом изображения нейросетями.

Крейсерская скорость Innovtol-3 — 80 км/ч, на ней он способен преодолеть расстояние до 300 км. Аппарат имеет гибридную силовую установку: маршевый бензиновый двигатель для горизонтального полёта и электрический — для вертикального взлёта и посадки. Полёт беспилотника без подзарядки рассчитан на пять часов. У разработки — девять патентов и четыре свидетельства на программное обеспечение. БПЛА был приобретен за 10 млн рублей.

Что такое агроскаутинг и зачем он нужен

Агроскаутинг — система независимого контроля состояния развития культур в сельскохозяйственном производстве. Он входит в систему «точного земледелия», применим и полезен на любом этапе растениеводческих работ.

ПХ «Лазаревское» обрабатывает 25 тыс. га принадлежащих предприятию сельхозугодий. И до сих пор хозяйство сталкивалось с недостатками агроскаутинга, приводившими к высоким затратам на мониторинг и потерям урожайности из-за низкого качества информации.

Мониторинг полей до последнего времени был трудоемким и длительным процессом, с низкой механизацией и автоматизацией, недостаточным охватом площади для изучения состояния почвы и растений и дефицитом квалифицированных специалистов. Все это снижало качество информации для принятия управленческих решений.

При помощи беспилотника агрономы получат точный анализ фитосанитарного состояния посевов в течение всего сезона.

Все поля «Лазаревского» дрон сможет облететь за сутки, провести лидаром 3D-сканирование местности, а мультиспектральная камера, которой он оснащен, в 15 раз превышает точность спутниковых снимков.

В частности, аграрии смогут в десятки раз быстрее обычного определять площадь утраченной растительности. Это особенно актуально именно сейчас, при анализе состояния озимых, когда распутица осложняет мониторинг «на земле».

Затем во время посевной кампании БПЛА поможет оперативно решить проблему просевов. Нередкие проблемы с сеялками приводят к необходимости подсевать семена, а это нельзя делать с большими временными интервалами.

Камера высокой четкости позволит быстро и объективно получить вегетативные индексы, позволяющие оценить всхожесть, рост, обнаружить сорняки или болезни растений,

и, спрогнозировав продуктивность полей, обнаружить участки, нуждающиеся в пересеве или увеличении удобрений и средств защиты растений.

Лазерный локатор лидар позволит создавать 3D-модели посевов. К примеру, с их помощью можно определить силосную массу, получаемую из кукурузы. Учитывая прирост массы во время вегетации, можно выстроить «конвейерную цепочку» при уборке, тем самым оптимизируя ее.

— Практическое применение БПЛА для агроскаутинга имеет большие перспективы, — уверена Кристина Романовская. — Внедряя новые методы и приемы мониторинга сельскохозяйственных культур, можно значительно улучшить экономические показатели производства: увеличить урожайность полей за счет принятия своевременных мер по устранению проблемных зон; снизить себестоимость за счет уменьшения неэффективных расходов; усилить контроль за исполнением агроопераций и оптимизировать рабочие процессы.

Благодаря этой технологии компания рассчитывает окупить БПЛА за два года и увеличить доходы.