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В Новомосковске передали огонь семейного очага «Сердце России»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Новомосковске передали огонь семейного очага «Сердце России»

Также во Дворце бракосочетания состоялся показ свадебных платьев.

29 февраля во Дворце бракосочетания Новомосковска состоялась торжественная передача огня семейного очага «Сердце России». 

Напомним, 23 января большой огонь семейного очага «Сердце России» зажег Президент РФ Владимир Путин на выставке «Россия». Частицы очага перенесли в лампады, которые были доставлены во все регионы страны.

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В мероприятии приняла участие заместитель председателя комитета по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области Елена Мартынова.

Многодетные супруги Наследниковы передали семейный очаг молодой семье Архипенко. Они пожелали молодоженам, чтобы маленькие традиции их семьи каждый день наполняли дом счастьем и любовью.

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Напомнить традиции свадебного обряда Тульского края помог фольклорный ансамбль «Спасская Слобода».

Также во Дворце бракосочетания состоялся показ свадебных платьев.

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