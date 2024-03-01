Тульские таможенники завели уголовное дело в отношении фиктивного директора фирмы

Фото Тульской таможни.

На молодого человека было оформлено ООО, однако на самом деле он им не управлял и в деятельности компании не участвовал.

20-летний житель Щёкинского района стал фигурантом уголовного дела, возбужденного сотрудниками Тульской таможни. Молодого человека обвиняют в незаконном использовании документов для образования юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина предоставил свой паспорт для регистрации в качестве генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Сведения были внесены в ЕГРЮЛ. При этом щёкинец организацией не управлял и в ее деятельности не участвовал, — сообщил заместитель начальника Тульской таможни Сергей Жильцов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 с. 173.2 УК РФ. Фигуранту грозит штраф до 300 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

Всего же в 2023 году Тульская таможня возбудила 8 уголовных дел в отношении организаций с подставными директорами.