В Туле сотрудники ГИБДД проведут сплошную проверку водителей каршеринга

Фото из архива Myslo.

Вечером 1 марта и ночью 2 марта в Туле сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями арендодателя проведут сплошную проверку водителей, управляющих автомобилями каршеринга.

В ходе рейда полицейские проверят наличие необходимых документов, а также проведут с автомобилистами профилактические беседы о недопустимости нарушений Правил дорожного движения.

По данным ГИБДД, по состоянию на 19 февраля в Тульской области наблюдается рост тяжести последствий ДТП с участием автомобилей каршеринга. Так, количество погибших по сравнению с прошлым годом возросло с 0 до 1 человека, раненых — с 1 до 11 человек. Увеличилось число травмированных детей — с 1 до 2 человек. Имеют место факты управления арендными транспортными средствами лицами без прав и в состоянии алкогольного опьянения.