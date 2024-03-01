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В Туле сотрудники ГИБДД проведут сплошную проверку водителей каршеринга
Фото из архива Myslo.

В Туле сотрудники ГИБДД проведут сплошную проверку водителей каршеринга

В областной столице пройдет рейд.

Вечером 1 марта и ночью 2 марта в Туле сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями арендодателя проведут сплошную проверку водителей, управляющих автомобилями каршеринга. 

В ходе рейда полицейские проверят наличие необходимых документов, а также проведут с автомобилистами профилактические беседы о недопустимости нарушений Правил дорожного движения.

По данным ГИБДД, по состоянию на 19 февраля в Тульской области наблюдается рост тяжести последствий ДТП с участием автомобилей каршеринга. Так, количество погибших по сравнению с прошлым годом возросло с 0 до 1 человека, раненых — с 1 до 11 человек. Увеличилось число травмированных детей — с 1 до 2 человек. Имеют место факты управления арендными транспортными средствами лицами без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

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