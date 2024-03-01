Отряд «ЛизаАлерт» приглашает туляков в свои ряды

Каждому, кто подает заявку на поиск пропавшего человека, обязательно позвонят, чтобы спросить, уточнить, подсказать, направить. Этим занимаются участники группы прозвона.

Для того, чтобы присоединиться к ней, достаточно иметь телефон, блокнот и немного времени и желания. Работа группы прозвона очень важна. Её задача – собрать информацию, которая поможет определить этапы поиска и задачи для добровольцев.

Тульские поисковики проводят набор желающих в группу прозвона. Предусмотрено обучение, которое поможет волонтёрам выполнять задачи по поиску.