Сотрудники тульского УФСИН России исполнили мечту 11-летнего Артема Москалева

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Сотрудники ведомства нашли его письмо на сайте акции «Ёлка желаний» и, несмотря на то, что новогодние праздники давно закончились, решили подарить Артему чудо.

Сотрудники УФСИН России исполнили мечту 11-летнего туляка. Артем Москалев долгое время борется с тяжелым заболеванием. Благодаря усилиям врачей, стойкости юного пациента и заботу его близких, болезнь отступила. В этом году Артем впервые пошел в школу со своими ровесниками.

О мечте Артема познакомиться с какой-нибудь необычной профессией в тульском Управлении ФСИН узнали случайно: сотрудницы отдела по работе с личным составом Ольга Соколова и Татьяна Самойлова нашли его заявку на сайте Всероссийской акции «Елка желаний» и решили, что дарить волшебство детям можно весь год.

Местом встречи стал племенной питомник служебного собаководства в Донском. Здесь кинологи занимаются разведением и обучением служебных собак. Недавно в питомнике родились щенки немецкой овчарки, с которыми решили познакомить Артема.

Юный гость лично познакомился с профессией кинологов, участвовал в подготовке вступлений собак, размещал на тренировочной площадке муляжи и подавал команды. Кроме того, под руководством опытных сотрудников ведомства Артем поучаствовал в сборке и разборке учебного автомата Калашникова.