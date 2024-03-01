Сотрудники тульского УФСИН России исполнили мечту 11-летнего Артема Москалева

Сотрудники УФСИН России исполнили мечту 11-летнего туляка. Артем Москалев долгое время борется с тяжелым заболеванием. Благодаря усилиям врачей, стойкости юного пациента и заботу его близких, болезнь отступила. В этом году Артем впервые пошел в школу со своими ровесниками.
О мечте Артема познакомиться с какой-нибудь необычной профессией в тульском Управлении ФСИН узнали случайно: сотрудницы отдела по работе с личным составом Ольга Соколова и Татьяна Самойлова нашли его заявку на сайте Всероссийской акции «Елка желаний» и решили, что дарить волшебство детям можно весь год.
Местом встречи стал племенной питомник служебного собаководства в Донском. Здесь кинологи занимаются разведением и обучением служебных собак. Недавно в питомнике родились щенки немецкой овчарки, с которыми решили познакомить Артема.
Юный гость лично познакомился с профессией кинологов, участвовал в подготовке вступлений собак, размещал на тренировочной площадке муляжи и подавал команды. Кроме того, под руководством опытных сотрудников ведомства Артем поучаствовал в сборке и разборке учебного автомата Калашникова.