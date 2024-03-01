На ул. Металлургов мужчина провалился в скрытый под снегом люк

Утром 1 марта на ул. Металлургов в районе дома № 60 мужчина наступил на крышку люка и провалился.
— Я видела, как впереди меня шел человек и вдруг исчез! — рассказала Myslo тулячка Ирина С. — Оказалось, мужчина случайно наступил на скрытый под наледью и снегом люк и упал в него вместе с крышкой. Он ушел в колодец прямо с головой.
Позвали на помощь прохожих, вместе удалось его вытащить.
Оказалось, края колодца попросту обрушились вместе с человеком.
Какие повреждения получил мужчина, неизвестно.
Опасный люк находится возле дома № 60 по ул. Металлургов: