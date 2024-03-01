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На ул. Металлургов мужчина провалился в скрытый под снегом люк
Фото Ирины С.

На ул. Металлургов мужчина провалился в скрытый под снегом люк

Его спасли прохожие.

Утром 1 марта на ул. Металлургов в районе дома № 60 мужчина наступил на крышку люка и провалился. 

— Я видела, как впереди меня шел человек и вдруг исчез! — рассказала Myslo тулячка Ирина С. — Оказалось, мужчина случайно наступил на скрытый под наледью и снегом люк и упал в него вместе с крышкой. Он ушел в колодец прямо с головой.

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Позвали на помощь прохожих, вместе удалось его вытащить. 

Оказалось, края колодца попросту обрушились вместе с человеком.

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Какие повреждения получил мужчина, неизвестно.

Опасный люк находится возле дома № 60 по ул. Металлургов:

 

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Автор:
сегодня, в 11:28 +5
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