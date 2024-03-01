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В Рогожинском парке Тулы начнутся бесплатные занятия по скандинавской ходьбе

В Рогожинском парке Тулы начнутся бесплатные занятия по скандинавской ходьбе

Приглашаются все желающие!

С 2 марта в Рогожинском парке начинаются бесплатные занятия по скандинавской ходьбе. Об этом сообщает пресс-служба «Тульских парков». Занятия будет вести сертифицированный инструктор.

Расписание тренировок:

  • по вторникам в 13.00,
  • по средам в 18.30,
  • по четвергам в 10.00,
  • по субботам в 9.00.

Запись по телефонам: 8 915 691-00-37 Елена, 8 920 740-60-08 Светлана.

Торжественное открытие проекта состоится 2 марта в 10.00 в Рогожинском парке возле баскетбольного зала. Приглашаются все желающие!

За что туляки любят скандинавскую ходьбу, читайте в нашей специальной статье по ссылке.

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сегодня, в 11:30 0
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