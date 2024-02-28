Тульский Центр беспилотных систем подготовил 450 операторов БПЛА

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Об этом стало известно в ходе рабочего визита министра обороны Сергея Шойгу.

В 2017 году по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и по решению главы оборонного ведомства Сергея Шойгу в регионе был возрожден военный учебный центр. Сейчас курсанты ВУЦ проводят ремонт и техническое обслуживание вооружения для подразделений, участвующих в СВО.

Студенты восстановили, отремонтировали и провели техническое обслуживание десятков противотанковых ракетных комплексов. Курсанты получают практические навыки по восстановлению, ремонту и техническому обслуживанию носимых ПТРК как индивидуально, так и в составе ремонтных подразделений.

– В рамках дополнительного модуля учебной программы студенты осваивают навыки применения БПЛА. Центр готовит специалистов по эксплуатации БПЛА различного типа по трем основным программам, включающие в себя особенности и тактику их применения. Также на базе Центра проходят обучение сотрудники Минобороны России», – доложил начальник ВУЦ Николай Стариков.

Замминистра промышленности и торговли Тульской области Максим Синявский отметил, что по инициативе губернатора в регионе одним из первых в стране создан Центр беспилотных систем, который готовит операторов БпЛА. За время его работы подготовлено 450 специалистов.

Предприятия Тульской области разрабатывают различные беспилотники, в том числе самолетного и квадрокоптерного типов, а также средства радиоэлектронной борьбы.

В Центре разработан комплекс наземного управления с собственным программным обеспечением и выносными точками доступа, которые обеспечивают оператору безопасное и универсальное управление широким рядом устройств. Тульские беспилотники регулярно направляются в зону СВО. Также Сергею Шойгу представили разработки, которые позволяют осуществлять полеты беспилотных летательных аппаратов на нестандартных частотах и применять их в сложных погодных условиях.