Сергей Шойгу посетил предприятия ОПК и провел рабочее совещание с Алексеем Дюминым 

На НПО «Стрела» главе российского военного ведомства доложили, что задание по производству выпускаемых на предприятии радиолокационных комплексов разведки «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», а также радиолокационных станций «Аистенок», используемых в ходе контрбатарейной борьбы, в 2023 году выполнено в полном объеме.

Руководитель предприятия доложил Министру обороны РФ, что закупка нового оборудования и переход на 12-часовую рабочую смену позволили увеличить количество выпускаемых комплексов в текущем году в 2 раза, а в 2025 году позволят увеличить в 4 раза.

Также Сергею Шойгу представили новые производственные цеха завода «НПО „СПЛАВ“», введенные в эксплуатацию в 2023 году, что позволило увеличить объем производства снарядов по всей номенклатуре выпускаемой продукции в 4 раза, а по некоторым позициям — в 7 раз.

По итогам работы Министр обороны РФ провел рабочее совещание с участием губернатора Тульской области Алексея Дюмина, руководителями предприятий и представителями профильных органов военного управления.

Министр обороны РФ потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на II-III кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года.

Генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что ранее Президентом было принято решение о подготовке графика и перечня поручений. «Поручения подготовлены. По всему, что касается выделения средств, определения и утверждения графиков поставки ракет к РСЗО, по снарядам, по самим машинам, а также транспортно-заряжающим и пусковым установкам».

«Поручение Президента выполняется, график в целом соблюдается. Это не может нас не радовать», — отметил глава российского военного ведомства.

Также генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что на предприятиях произошли серьезные изменения после предыдущей проверки. По отдельным образцам вооружения и военной техники удалось сократить сроки производства от 6-8 месяцев до полутора, сообщает Минобороны России.