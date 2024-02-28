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Туляки получат мартовские социальные выплаты раньше обычного
Фото из архива Myslo

Туляки получат мартовские социальные выплаты раньше обычного

Причина сдвига сроков – предстоящие трёхдневные выходные.

Тульское отделение Соцфонда России сообщает, что пособия по уходу за ребёнком до полутора лет неработающим родителям, а также выплаты в связи с рождением первого ребёнка и ежемесячные выплаты на детей военнослужащих будут зачислены на банковские карты системы «Мир» не 3, а 1 марта.

Пособия по уходу за ребёнком для работающих родителей будут начисляться на день раньше – 7 марта. Ежемесячные выплаты из материнского капитала будут произведены по графику – 5 числа. Доставка пенсий будет осуществляться в обычном режиме. Доставка выплат «Почтой России» будет проходить по режиму работы отделений.

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Фотограф:
сегодня, в 18:37 0
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