Туляки получат мартовские социальные выплаты раньше обычного

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Тульское отделение Соцфонда России сообщает, что пособия по уходу за ребёнком до полутора лет неработающим родителям, а также выплаты в связи с рождением первого ребёнка и ежемесячные выплаты на детей военнослужащих будут зачислены на банковские карты системы «Мир» не 3, а 1 марта.

Пособия по уходу за ребёнком для работающих родителей будут начисляться на день раньше – 7 марта. Ежемесячные выплаты из материнского капитала будут произведены по графику – 5 числа. Доставка пенсий будет осуществляться в обычном режиме. Доставка выплат «Почтой России» будет проходить по режиму работы отделений.