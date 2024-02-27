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Пьяный водитель из Киреевска пытался подкупить инспектора ДПС
Фото из архива Myslo

Пьяный водитель из Киреевска пытался подкупить инспектора ДПС

Мужчина хотел за 30 тысяч рублей избежать наказания за вождение в нетрезвом виде.

В Киреевске сотрудники местного отдела СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который подозревается в приготовлении к даче взятки.

По данным ведомства, 17 февраля злоумышленник, будучи в подпитии, ехал на своём автомобиле по улицам райцентра. Его остановил сотрудник ГИБДД, который предложил ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. Водитель предложил полицейскому взятку – 30 тысяч рублей. Инспектор отказался и сразу же задержал мужчину.

В ближайшее время злоумышленнику будет предъявлено обвинение. Ведётся следствие. Пресс-служба тульского СУ СК России напоминает: сообщить о совершении коррупционного преступления можно по телефону круглосуточной горячей линии «Остановим коррупцию»: 8(961)152-03-32.

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Фотограф:
сегодня, в 18:30 0
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Место
Тульская областьКиреевск
 

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