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В Туле водитель догнал торопыгу и попытался объяснить ему, что тот не прав

В Туле водитель догнал торопыгу и попытался объяснить ему, что тот не прав

Видео с записью «нехорошей» дорожной ситуации появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Советской в Туле. На записи видно, как водитель Subaru при перестроении едва не спровоцировал аварию.

«Ехал сегодня утром по ул. Советской, как вдруг меня подрезал Субарик. Я из-за него чуть не улетел в обочину, а он поехал и даже не извинился, наглец. Ближе к проспекту Ленина я его догнал, подошёл к нему, спросил. На что он мне ответил „дистанцию нужно соблюдать“. Типа, я ещё и виноват», — написал автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Автор:
сегодня, в 18:59 +3
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