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В Тулу привезли еще 5 новых трамваев-«Львят»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Тулу привезли еще 5 новых трамваев-«Львят»

Скоро они выйдут на маршруты.

22 февраля новый транспорт осмотрел министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник. Он напомнил, что в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в город уже приехали 17 трамваев.

Все новые трамваи низкопольные — адаптированные для людей с ограниченными возможностями. Вагоны оснащены кондиционерами и валидаторами. Вместимость салона — 155 пассажиров.

— Наша ключевая задача — создать условия для комфортной и безопасной перевозки пассажиров. Поэтому по поручению губернатора Тульская область активно принимает участие в федеральных проектах для обновления подвижного состава и модернизации транспортной инфраструктуры, — подчеркнул Родион Дудник.

В прошлом году, помимо трамваев, в Тульскую область поступило 135 автобусов малого, среднего и большого класса. В этом году будет приобретено еще более 100.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов отметил, что обновление транспорта областного центра также будет продолжено.

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