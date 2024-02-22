Общепит, качество воды и риэлторы: на что туляки жаловались в Роспотребнадзор

Ведомство опубликовало статистику по работе с обращениями граждан за 2023 год.

Туляки направили в региональное Управление Роспотребнадзора 11682 обращения, больше 80% из них поступили в электронном виде. 4441 обращение касалось санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Значительно увеличилось число жалоб на организацию питания (в 2,5 раза), качество атмосферного воздуха в населенных пунктах (в 2,4 раза), качество питьевой воды (в 1,8 раза), сбор и хранение ТКО (на 57%). Одновременно с этим снизилось количество жалоб на условия труда (в 2,7 раза), условия воспитания и обучения (на 26%), эксплуатацию зданий (на 19%).

По вопросам защиты прав потребителей поступило 3400 письменных обращений. В семь раз выросло число жалоб на риэлторские услуг, в 2,6 раза – на образовательные. На 60% увеличилось число обращений дольщиков, на 50% – число жалоб от клиентов отелей и гостиниц.

При этом туляки сталь меньше жаловаться на качество услуг в сфере туризма – таких жалоб поступило в 3,8 раз меньше, чем в 2021 году. На 21% меньше стало жалоб на культурно-развлекательные организации, на 18% – на автосервисы.