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Тульские школьники смогут принять участие в финансовой олимпиаде

Тульские школьники смогут принять участие в финансовой олимпиаде

Воспользоваться этой возможностью они смогут с 1 по 31 марта.

Онлайн-олимпиада для учеников 1-9 классов пройдет на образовательной платформе Учи.ру. Школьники научатся формировать полезные финансовые привычки, познакомятся с основами предпринимательства. Принять участие в олимпиаде можно в любой день до 31 марта. Об этом сообщает тульское отделение Банка России.

Юные туляки узнают, чем акции отличаются от облигаций, как ставить финансовые цели и достигать их, грамотно выбрать вклад, получить финансовую защиту имущества и возместить непредвиденные убытки.

Им предстоит построить город, добиться определенного уровня развития и прибыльности бизнеса с экологичным производством. Будут обсуждаться вопросы реагирования на действия мошенников.

Начало урока — 1 марта в 9.30 по московскому времени. Трансляция будет доступна на странице мероприятия. Для участия в олимпиаде нужно зарегистрироваться на сайте или авторизоваться через платформу Учи.ру.

В зависимости от количества набранных баллов участники получат диплом, грамоту или сертификат.

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