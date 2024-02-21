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Туляки могут стать волонтерами благоустройства

Туляки могут стать волонтерами благоустройства

Такой возможностью уже воспользовалось порядка 400 человек.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» жители могут активно участвовать в благоустройстве своих городов и поселков. Именно они выбирают общественные пространства, которые преобразятся в первую очередь, а также то, как они будут выглядеть после реконструкции.

Внести свой вклад в проект может каждый желающий, в том числе в качестве волонтера. В дни голосования добровольцы будут помогать жителям поучаствовать в проекте и оставить свой голос на онлайн-платформе za.gorodsreda.ru. А после начала работ по благоустройству — отслеживать их качество и соответствие дизайн-проекту. 
Чтобы стать волонтером, необходимо зарегистрироваться на платформе ДОБРО.РФ и подать заявку на участие в проекте. 

В Тульской области такой возможностью уже воспользовалось порядка 400 жителей региона. Самому юному из них — 14 лет, а самому старшему — 81.

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