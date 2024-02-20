Тульские военнослужащие в зоне СВО получат подарки ко Дню защитника Отечества

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Как и в прошлом году, к празднику в зону специальной военной операции направят продуктовые наборы.

По поручению губернатора Алексея Дюмина ко Дню защитника Отечества подготовлены подарки для военнослужащих.

Как и в прошлом году, к празднику в зону специальной военной операции направят продуктовые наборы. В них вошли колбасы и сыры, чай и кофе, соки и сладости, средства личной гигиены. Также в наборы вложены поздравительные открытки и детские поделки.

«В преддверии праздника нам важно поддержать бойцов, которые сегодня исполняют свой воинский долг и несут службу на передовой, а также напомнить им, что их ждут дома», — сказал министр по региональной безопасности Тульской области Сергей Косов.

Посылки будут направлены во все воинские части, где проходят службу жители региона. Общий вес груза — 35 тонн.

Напомним, губернатор Алексей Дюмин и правительство Тульской области находятся на постоянной связи с командирами воинских частей, в которых служат туляки. По их заявкам приобретается и передаётся дополнительное имущество, оборудование и экипировка.