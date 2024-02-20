В Туле пройдет Открытый городской джазовый фестиваль – конкурс «XXI Джаз»

Фото предоставлено МБУДО ДШИ №4

Тульская детская школа искусств № 4 при поддержке управления культуры и туризма администрации г. Тулы на протяжении 10 лет проводят Открытый городской джазовый фестиваль — конкурс «XXI Джаз».

Этим событием они стараются возродить и сохранить лучшие отечественные и мировые традиции джазовой музыки, найти новые дарования.

Основная задача фестиваля–конкурса — сотрудничество с профессиональными музыкантами России, обмен опытом, повышение собственного профессионального уровня.

По мнению вокалистов, учащихся класса преподавателя Людмилы Уткиной, необычный конкурс помогает им раскрыть свои способности петь джазовую музыку. «Когда мы поем эти песни, то чувствуем настоящую ритмическую свободу! Это необычное ощущение, и оно отличается от исполнения привычной программы», — говорят вокалисты.

Студенты Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского готовятся к фестивальной программе конкурса, чтобы показать начинающим исполнителям уровень мастерства.