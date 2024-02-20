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В Туле пройдет Открытый городской джазовый фестиваль – конкурс «XXI Джаз»
Фото предоставлено МБУДО ДШИ №4

В Туле пройдет Открытый городской джазовый фестиваль – конкурс «XXI Джаз»

Мероприятие состоится 24 февраля по адресу: Косая Гора, ул. Гагарина, 1.

Тульская детская школа искусств № 4 при поддержке управления культуры и туризма администрации г. Тулы на протяжении 10 лет проводят Открытый городской джазовый фестиваль — конкурс «XXI Джаз». 

Этим событием они стараются возродить и сохранить лучшие отечественные и мировые традиции джазовой музыки, найти новые дарования.

Основная задача фестиваля–конкурса — сотрудничество с профессиональными музыкантами России, обмен опытом, повышение собственного профессионального уровня.

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По мнению вокалистов, учащихся класса преподавателя Людмилы Уткиной, необычный конкурс помогает им раскрыть свои способности петь джазовую музыку. «Когда мы поем эти песни, то чувствуем настоящую ритмическую свободу! Это необычное ощущение, и оно отличается от исполнения привычной программы», — говорят вокалисты.

Студенты Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского готовятся к фестивальной программе конкурса, чтобы показать начинающим исполнителям уровень мастерства.

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