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В Туле из-за празднования Дня защитника Отечества ограничат движение транспорта

В Туле из-за празднования Дня защитника Отечества ограничат движение транспорта

Рассказываем, какие улицы будут перекрыты.

В Туле пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества. В связи с этим будут действовать ограничения.

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

  • 22 февраля с 00.00 до 17.00 в Оружейном переулке на участке от ул. Октябрьской до ул. Демидовской;
  • 22 февраля с 00.00 до 14.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади; 
  • 23 февраля с 00.00 до 23.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».

Ограничено движение всех видов транспортных средств: 

  • 22 февраля с 8.00 до 17.00 в Оружейном переулке на участке от ул. Октябрьской до ул. Демидовской;
  • 22 февраля с 00.00 до 14.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;
  • 23 февраля с 8.00 до 23.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси». 

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