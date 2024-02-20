В Туле из-за празднования Дня защитника Отечества ограничат движение транспорта

В Туле пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества. В связи с этим будут действовать ограничения.

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

22 февраля с 00.00 до 17.00 в Оружейном переулке на участке от ул. Октябрьской до ул. Демидовской;

22 февраля с 00.00 до 14.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;

23 февраля с 00.00 до 23.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».

Ограничено движение всех видов транспортных средств: