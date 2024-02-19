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Жители Тулы жалуются на не расчищенные от снега остановки и дворы
Фото читателей.

Жители Тулы жалуются на не расчищенные от снега остановки и дворы

Под ногами — «снежная каша».

Туляки пожаловались в редакцию Myslo на не расчищенные от снега остановки, пешеходные дорожки и дворы. Обращения жители прислали в наш бот в Telegram.

— Остановка на ул. Фрунзе, люди из трамвая должны выходить в сугроб из «снежной каши». А рядом рынок, много пожилых людей возвращаются с покупками, — пишет Марина.

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— О наболевшем. Хожу на Зеленстрое каждый день. Перенесли остановку к «Спару», а про чистку дорожки до пешеходного перехода не слышали! На мосту к пединституту тоже вечная каша, не пройти, — пожаловалась Елена.

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Туляк Олег рассказал, что его двор на ул. Кутузова никак не почистят.

— Придомовая территория по адресу ул. Кутузова, 17 и 17-а завалена снегом. Пройти и проехать невозможно.

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Напомним, куда следует сообщать о некачественной расчистке дворовых территорий и дорог от снега. В обслуживающую организацию можно обратиться по телефону или электронной почте, через ЕДДС, а также с помощью интернет-порталов «Открытый регион 71» и «ГИС ЖКХ».

На некачественную работу коммунальщиков можно пожаловаться в электронную приёмную региональной Госжилинспекции. 

 

Друзья, а где еще не очистили дворы, остановки и дороги от снега? Пишите адреса в комментариях и прикрепляйте фотографии!

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