  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле не будет электричества 20 февраля - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет электричества 20 февраля

Где в Туле не будет электричества 20 февраля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Щегловская Засека, 3-а, 5, 7, 7-а, 9, 11, 13,
  • Торховский пр-д, 6,
  • ул. Кирова, 173,
  • ул. Фрунзе, 16, 18,
  • ул. Вересаева, 9,
  • ул. Демонстрации, 15, 17, 40,
  • ул. Демидовская Плотина, 20, 31,
  • ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
  • ул. Осташева, 53-75 (нечётн.), 48-66 (чётн.), 53-а, 55-а,
  • ул. Чапаева, 1-13 (нечётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 6, 12, 16, 18, 20, 22,
  • пр-д Тульский, 1, 2, 3,
  • ул. Плеханова, 22, 24, 30, 32,
  • ул. Рязанская, 3,
  • ул. 1-й Волоховский пр-д, 1-19 (нечётн.), 2, 3-а, 4,
  • ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.),
  • 2-й Волоховский пр-д, 2-20 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
  • ул. 2-я Волоховская, 1-19 (нечётн.), 6-20 (чётн.), 2, 4,
  • 3-й Волоховский пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 1-а,
  • 4-й Волоховский пр-д, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а,
  • ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а,
  • пос. Скуратово: ул. Скуратовская, 18-78 (чётн.),
  • пос. Старо-Овсянниково, 2-52 (чётн.), 1-7 (нечётн.),
  • пос. Октябрьский, 101-125, 138, 154-192, 193-236,
  • пос. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 9, 11, 15, 17, 19,
  • пер. Бархатный, 4, 6, 16, 19, 20, 20-а, 21, 23, 26, 72, 74,
  • пос. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 3-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Садовая, 2-52 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
  • ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
  • ул. Металлургов, 54,
  • Орловское шоссе, 86-146 (чётн.), 132-а,
  • дер. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 18, 35, 41,
  • пос. Горелки: ул. Партизанская, 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 7, 7-а,
  • ул. Весенняя, 1-12,
  • ул. Молодёжная, 1-37 (нечётн.), 18-36 (чётн.), 8-а, 13-а, 16-а,
  • ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 4-а, 7-а, 8-а, 12,
  • Московское шоссе, 2-30 (чётн.), 80,
  • ул. Большая, 6-а,
  • мкр. Солнечный: 2-7-й Солнечные проезды.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 21:45 +2
Другие статьи по темам
Событие
отключили электричествоплановое отключение электричестванет света
Место
Тула
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская гимнастка Елена Курбатова успешно выступила на Первенстве России
Тульская гимнастка Елена Курбатова успешно выступила на Первенстве России
Тулячку оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ* в соцсетях
Тулячку оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ* в соцсетях
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.