Где в Туле не будет электричества 20 февраля

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Щегловская Засека, 3-а, 5, 7, 7-а, 9, 11, 13,
- Торховский пр-д, 6,
- ул. Кирова, 173,
- ул. Фрунзе, 16, 18,
- ул. Вересаева, 9,
- ул. Демонстрации, 15, 17, 40,
- ул. Демидовская Плотина, 20, 31,
- ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
- ул. Осташева, 53-75 (нечётн.), 48-66 (чётн.), 53-а, 55-а,
- ул. Чапаева, 1-13 (нечётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 6, 12, 16, 18, 20, 22,
- пр-д Тульский, 1, 2, 3,
- ул. Плеханова, 22, 24, 30, 32,
- ул. Рязанская, 3,
- ул. 1-й Волоховский пр-д, 1-19 (нечётн.), 2, 3-а, 4,
- ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.),
- 2-й Волоховский пр-д, 2-20 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
- ул. 2-я Волоховская, 1-19 (нечётн.), 6-20 (чётн.), 2, 4,
- 3-й Волоховский пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 1-а,
- 4-й Волоховский пр-д, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а,
- ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а,
- пос. Скуратово: ул. Скуратовская, 18-78 (чётн.),
- пос. Старо-Овсянниково, 2-52 (чётн.), 1-7 (нечётн.),
- пос. Октябрьский, 101-125, 138, 154-192, 193-236,
- пос. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 9, 11, 15, 17, 19,
- пер. Бархатный, 4, 6, 16, 19, 20, 20-а, 21, 23, 26, 72, 74,
- пос. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 3-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Садовая, 2-52 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
- ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
- ул. Металлургов, 54,
- Орловское шоссе, 86-146 (чётн.), 132-а,
- дер. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 18, 35, 41,
- пос. Горелки: ул. Партизанская, 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 7, 7-а,
- ул. Весенняя, 1-12,
- ул. Молодёжная, 1-37 (нечётн.), 18-36 (чётн.), 8-а, 13-а, 16-а,
- ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 4-а, 7-а, 8-а, 12,
- Московское шоссе, 2-30 (чётн.), 80,
- ул. Большая, 6-а,
- мкр. Солнечный: 2-7-й Солнечные проезды.