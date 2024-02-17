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В Узловском районе заработали новые амбулатории
фото: freepik

В Узловском районе заработали новые амбулатории

В поселках Брусянский и Каменецкий.

Новенькие амбулатории установлены взамен устаревших по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», который инициирован президентом РФ.

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Ранее на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин поручил решить вопрос с электроснабжением этих объектов. Готовность к их открытию  проинспектировал министр здравоохранения региона Михаил Малишевский. Необходимые работы были выполнены. Теперь медицинскую помощь в комфортных условиях получают более 6000 узловчан.

«Амбулатории обеспечены кадрами и уже начали прием пациентов. В Каменецком работают врач общей практики и врач-педиатр, в Брусянском — врач-педиатр и врач-терапевт. В амбулаториях можно пройти диспансеризацию, вакцинацию, а также ряд обследований. По графику в поселки выезжает передвижной мобильный комплекс для проведения флюорографии и маммографии. В весенне-летний сезон благоустроят прилегающие территории», - отметил Михаил Малишевский. 

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