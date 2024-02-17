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Безработный житель Киреевска попался на краже смартфона 

Безработный житель Киреевска попался на краже смартфона 

Мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Киреевском районе полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина заявила, что оставила смартфон в корзине для покупок в магазине на улице Тесакова. Вернувшись за пропажей, женщина не обнаружила гаджет и резонно предположила, что его кто-то похитил.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 41-летний местный житель.

Похищенное изъято, в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

 

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