Безработный житель Киреевска попался на краже смартфона 

В Киреевском районе полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина заявила, что оставила смартфон в корзине для покупок в магазине на улице Тесакова. Вернувшись за пропажей, женщина не обнаружила гаджет и резонно предположила, что его кто-то похитил.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 41-летний местный житель.

Похищенное изъято, в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.