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На заводе в Киреевском районе чесальный станок оторвал руку начальнику смены
Фото Дмитрия Дзюбина.

На заводе в Киреевском районе чесальный станок оторвал руку начальнику смены

По факту происшествия СК и прокуратура начали проверки.

Вечером 14 февраля на одном из заводов в Киреевском районе произошло ЧП. По информации «Рен ТВ», 40-летнему начальнику смены, который работал в цеху нетканой продукции, оторвало левую руку. Сообщается, что мужчина проводил работы по очистке чесального станка, но тот еще полностью не остановился, рукав рабочего случайно попал в механизм, его затянуло вместе с курткой и рукой.

По факту происшествия Киреевская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда.

— В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности на предприятии, — сообщает пресс-служба прокуратура Тульской области.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Также процессуальную проверку проводят и следователи следственного отдела по г. Киреевску СУ СК России по Тульской области. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

— Изъяты записи с камер видеонаблюдения, опрошены сотрудники предприятия, получена документация, имеющая значение для следствия, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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сегодня, в 15:58 +1
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