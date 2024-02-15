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Погода в Туле 15 февраля: снегопад и сильный ветер
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 15 февраля: снегопад и сильный ветер

Днём ожидается мороз до -10 градусов.

В четверг в регионе будет облачно. Ожидается сильный снег (до 13 мм за сутки), ветер юго-восточный, до 12 метров в секунду.

Температура ночью — от -7 до -12 градусов, днём — от -5 до -10. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.

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