Погода в Туле 15 февраля: снегопад и сильный ветер

Фото из архива Myslo

В четверг в регионе будет облачно. Ожидается сильный снег (до 13 мм за сутки), ветер юго-восточный, до 12 метров в секунду.

Температура ночью — от -7 до -12 градусов, днём — от -5 до -10. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.