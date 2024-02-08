Стал известен КПД четырех депутатов Госдумы от Тульской области

«Депутат.клуб» опубликовал очередной интегральный рейтинг качества работы народных избранников и их КПД – Коэффициент полезности депутатов Госдумы.
Составители подчеркивают, что рейтинг не зависит от партийной принадлежности, «только от реального качества работы парламентария». Анализ работы проводился с сентября по декабрь 2023 года.
Тульскую область в нем представляют Андрей Парфенов, Виктор Дзюба, Надежда Школкина и Владимир Исаков.
КПД вычисляется на основании четырех базовых параметров:
- Народный рейтинг. Составляется на основании народного голосования на сайте «Депутат.клуб», где определяется хорошо или плохо работал законотворец. Также народный рейтинг показывает, сколько активных сторонников имеет депутат, а если рейтинг падает – для парламентария это повод задуматься, что он делает не так.
- Рейтинг активности. Составляется на основании данных аппарата Государственной Думы. Сколько законопроектов внес депутат за отчетный период, сколько раз выступил на заседаниях, в каком количестве рабочих мероприятий принял участие. Чем активнее парламентарий исполняет свои непосредственные обязанности, тем выше его позиция в этом рейтинге.
- Медиа-рейтинг. Составляется на основании мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. Умение качественно организовать работу со СМИ, пабликами в соцсетях и ведущими блогерами крайне важны для депутата. Учитываются только позитивные и нейтральные публикации.
- Экспертный рейтинг. Составляется на основании оценок работы депутата ведущими региональными и федеральными экспертами – политологами, учеными, руководителями СМИ, представителями исполнительной власти.
Отмечается, что общая активность депутатов Госдумы выросла значительно по сравнению с периодом до начала СВО. Задняя скамейка сократилась вдвое. За два года работы 8 созыва сформировался особый стиль: кто не попадает в резонанс повестки и камертон событий уходит назад — впереди как молодежь, так и опытные депутаты.
В рейтинге учитывалась работоспособность каждого из 441 депутата Госдумы. Выдвигавшиеся от Тульской области парламентарии не попали в первую сотню тружеников и расположились на более низких позициях:
134 место – Андрей Парфернов: активность в Госдуме – 1,83, народное голосование – 1,23, оценка экспертов – 27, цутируемость – 2,29. Итоговое КПД – 32,35.
249 место – Надежда Школкина: активность в Госдуме – 2,15, народное голосование – 5,11, оценка экспертов – 19, цутируемость – 1,05. Итоговое КПД – 27,31.
383 место – Владимир Исаков: активность в Госдуме – 1,16, народное голосование – 5,15, оценка экспертов – 16, цутируемость – 1,01. Итоговое КПД – 23,32.
403 место – Виктор Дзюба: активность в Госдуме – 0,17, народное голосование – 5,16, оценка экспертов – 17, цутируемость – 0,26. Итоговое КПД – 22,59.
Андрея Парфенова не очень жаловало народное голосование, зато эксперты высоко оценивают его работу и цириуемость самая высокая. У его коллег показатели народного голосования намного выше, а вот эксперты менее их жалуют и цитируемость не велика. Самые худшие показали по цитируемости и законотворческой активности у Виктора Дзюбы. Школкина и Исаков обошли его и в активности в Госдуме и по цитируемости.