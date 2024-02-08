Стал известен КПД четырех депутатов Госдумы от Тульской области

«Депутат.клуб» опубликовал очередной интегральный рейтинг качества работы народных избранников и их КПД – Коэффициент полезности депутатов Госдумы.

Составители подчеркивают, что рейтинг не зависит от партийной принадлежности, «только от реального качества работы парламентария». Анализ работы проводился с сентября по декабрь 2023 года.

Тульскую область в нем представляют Андрей Парфенов, Виктор Дзюба, Надежда Школкина и Владимир Исаков.

КПД вычисляется на основании четырех базовых параметров:

Народный рейтинг. Составляется на основании народного голосования на сайте «Депутат.клуб», где определяется хорошо или плохо работал законотворец. Также народный рейтинг показывает, сколько активных сторонников имеет депутат, а если рейтинг падает – для парламентария это повод задуматься, что он делает не так. Рейтинг активности. Составляется на основании данных аппарата Государственной Думы. Сколько законопроектов внес депутат за отчетный период, сколько раз выступил на заседаниях, в каком количестве рабочих мероприятий принял участие. Чем активнее парламентарий исполняет свои непосредственные обязанности, тем выше его позиция в этом рейтинге. Медиа-рейтинг. Составляется на основании мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. Умение качественно организовать работу со СМИ, пабликами в соцсетях и ведущими блогерами крайне важны для депутата. Учитываются только позитивные и нейтральные публикации. Экспертный рейтинг. Составляется на основании оценок работы депутата ведущими региональными и федеральными экспертами – политологами, учеными, руководителями СМИ, представителями исполнительной власти.

Отмечается, что общая активность депутатов Госдумы выросла значительно по сравнению с периодом до начала СВО. Задняя скамейка сократилась вдвое. За два года работы 8 созыва сформировался особый стиль: кто не попадает в резонанс повестки и камертон событий уходит назад — впереди как молодежь, так и опытные депутаты.

В рейтинге учитывалась работоспособность каждого из 441 депутата Госдумы. Выдвигавшиеся от Тульской области парламентарии не попали в первую сотню тружеников и расположились на более низких позициях:

134 место – Андрей Парфернов: активность в Госдуме – 1,83, народное голосование – 1,23, оценка экспертов – 27, цутируемость – 2,29. Итоговое КПД – 32,35.

249 место – Надежда Школкина: активность в Госдуме – 2,15, народное голосование – 5,11, оценка экспертов – 19, цутируемость – 1,05. Итоговое КПД – 27,31.

383 место – Владимир Исаков: активность в Госдуме – 1,16, народное голосование – 5,15, оценка экспертов – 16, цутируемость – 1,01. Итоговое КПД – 23,32.

403 место – Виктор Дзюба: активность в Госдуме – 0,17, народное голосование – 5,16, оценка экспертов – 17, цутируемость – 0,26. Итоговое КПД – 22,59.

Андрея Парфенова не очень жаловало народное голосование, зато эксперты высоко оценивают его работу и цириуемость самая высокая. У его коллег показатели народного голосования намного выше, а вот эксперты менее их жалуют и цитируемость не велика. Самые худшие показали по цитируемости и законотворческой активности у Виктора Дзюбы. Школкина и Исаков обошли его и в активности в Госдуме и по цитируемости.