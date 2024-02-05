Сколько в Тульской области зарабатывают специалисты по работе с молодёжью

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Вопрос создания условий для самореализации молодых туляков стал одной из главных тем еженедельного совещания под руководством Алексея Дюмина.

В 2023 году в Тульской области запущен межведомственный проект «Регион для молодых», который включает все аспекты работы с молодежью – развитие профессиональных сообществ, инфраструктуры для молодежи, создание региональных мер поддержки и единого календаря событий. О результатах и планах работы проекта на оперативном совещании у губернатора рассказал министр молодежной политики Алексей Давлетшин. Он начал доклад с кадрового вопроса.

– В 2023 году совместно с Федеральным институтом молодежи запустили программу «Трансформатор». Участниками программы стали муниципальные специалисты по работе с молодежью и специалисты «Движения первых». Обучение прошли 60 человек, еще 200 специалистов пошли программу переподготовки.

По словам министра, поручение довести зарплату специалистов по работе с молодежью до уровня зарплаты, заявленного в Указах Президента, перевыполнено в Туле, Алексине, Щекине и Ефремове. Но есть и аутсайдеры – Плавский, Богородицкий, Белевский, Ясногорский районы и г. Донской.

Что касается инфраструктуры для работы с молодежью, то в Туле продолжается капремонт здания ДК железнодорожников, (ныне областной центр молодежи).

В прошлом году в Туле за счет бюджета города обновили городской молодежный центр в муниципальном центре «Родина». Ремонт обошелся в 21 млн руб. За счет федеральных средств, полученных по программе «Регион для молодых», отремонтированы и запущены в эксплуатацию два современных молодежных центра – в Веневе (70 млн. руб.) и Алексине (54 млн. руб.).

- В 2024 году Тульская область также получит финансирование по программе «Регион для молодых» - 180 млн. руб. Из них 51 млн. руб. будет направлен на ремонт трех молодежных центров – в Туле, в Донском («Вектор») и Ясногорске («Космос»), - пояснил министр.

В регионе действуют различные меры поддержки молодежи. Это и премии правительства области, и гранты для молодежных некоммерческих организаций, и поддержка молодежных инициатив «Акселератор социальных проектов», именные стипендии – ежегодно на эти цели выделяется более 180 млн рублей.

Еще одно направление работы министерства молодежной политики – единый календарь событий. В прошлом году в молодежных мероприятиях приняли участие более 230 тысяч человек. Самые яркие и заметные события прошлого года – проект «Газон», День молодежи в муниципалитетах, Семейный пикник, форум «Инженеры будущего», фестивали «Уличная классика» и «Студенческая весна».

Тульская область занимает 2 место в Росси по итогам мониторинга реализации молодежной политики в регионах. И входит в топ-5 регионов по уровню развития добровольческой деятельности.

На 2024 год планы еще больше. 117 молодых туляков примут участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи. А Тульская область вошла в тридцатку регионов России где будут работать площадки фестиваля молодежи.

В календаре молодежных событий на 2024 год – помимо традиционных и уже популярных будут и новые: форумы «Трансформаторы», «Пересвет», Большие юнармейские игры, Всероссийский форум «Социальный десант» и многое другое.