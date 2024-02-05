Лепнину обещают вернуть: в этом году в Туле завершат ремонт ДКЖ

В Туле продолжается капремонт здания ДК железнодорожников, ныне областного центра молодежи. Эту тему обсудили на еженедельном совещании в правительстве региона.

— Уже два года идет ремонт, — заметил губернатор Алексей Дюмин. — Это очень значимый и важный объект. Нужно усилиться и бросить все ресурсы на завершение.

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин уточнил:

— Ремонт начали в 2021 году. Очень сложный объект. Многое вскрылось в процессе ремонта. Есть понимание, как завершить объект и ввести его в эксплуатацию. В этом году мы планируем завершить работы. Это будет ультрасовременный востребованный объект. Там будут располагаться Центр поддержки добровольчества, региональное отделение «Движения первых», Дом КВН, арт-резиденция для творческой молодежи и многое другое.

— Как снесли барельеф со здания, так и понесло всё не туда. Как у Булгакова в «Мастере и Маргарите», — вспомнил скандальную историю с ДКЖ губернатор. И поинтересовался о том, как дела с лепниной внутри здания, о которой помнят и беспокоятся туляки.

По словам министра, барельеф сохранили и восстановили.

— И лепнину тоже сохраним, — заверил министр.

Отметим, что на слайдах в презентации, которую представили губернатору, лепнина почему-то отсутствует.