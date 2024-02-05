  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Лепнину обещают вернуть: в этом году в Туле завершат ремонт ДКЖ - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Лепнину обещают вернуть: в этом году в Туле завершат ремонт ДКЖ

Лепнину обещают вернуть: в этом году в Туле завершат ремонт ДКЖ

По словам министра молодежной политики региона, барельеф сохранили и восстановили.

В Туле продолжается капремонт здания ДК железнодорожников, ныне областного центра молодежи. Эту тему обсудили на еженедельном совещании в правительстве региона.

— Уже два года идет ремонт, — заметил губернатор Алексей Дюмин. — Это очень значимый и важный объект. Нужно усилиться и бросить все ресурсы на завершение. 

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин уточнил:

— Ремонт начали в 2021 году. Очень сложный объект. Многое вскрылось в процессе ремонта. Есть понимание, как завершить объект и ввести его в эксплуатацию. В этом году мы планируем завершить работы. Это будет ультрасовременный востребованный объект. Там будут располагаться Центр поддержки добровольчества, региональное отделение «Движения первых», Дом КВН, арт-резиденция для творческой молодежи и многое другое. 

image_2024-02-05_17-15-32.png

— Как снесли барельеф со здания, так и понесло всё не туда. Как у Булгакова в «Мастере и Маргарите», — вспомнил скандальную историю с ДКЖ губернатор. И поинтересовался о том, как дела с лепниной внутри здания, о которой помнят и беспокоятся туляки

По словам министра, барельеф сохранили и восстановили. 

— И лепнину тоже сохраним, — заверил министр.

Отметим, что на слайдах в презентации, которую представили губернатору, лепнина почему-то отсутствует.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 17:23 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ремонт ДКЖ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине мигрант во время ссоры пытался зарезать земляка
В Алексине мигрант во время ссоры пытался зарезать земляка
Хоккейный АКМ оказался сильнее «Челмета»
Хоккейный АКМ оказался сильнее «Челмета»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.