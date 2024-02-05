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В Алексине мигрант во время ссоры пытался зарезать земляка
Фото из архива Myslo

В Алексине мигрант во время ссоры пытался зарезать земляка

Несмотря на несколько ножевых ранений в грудь, мужчина сумел спастись и выжил.

Алексинские следователи СУ СК России по Тульской области расследуют  уголовное дело в отношении 30-летнего уроженца Республики Узбекистан, обвиняемого в покушении на убийство.

Кровавая драма произошла 31 января на ул. Радбужской. Пьяный обвиняемый поссорился со своим земляком и не менее десяти раз ударил его ножом в грудь. Потерпевшему удалось убежать и обратиться в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленнику предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Ведётся следствие, сотрудники ведомства проверят законность нахождения иностранных граждан на территории России, а также соблюдение ими миграционного и трудового законодательства. Расследование контролируют сотрудники аппарата регионального Управления.

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сегодня, в 18:33 0
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