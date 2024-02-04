«Самый главный пассажир!»: в Тульской области проверят, как перевозят детей в автомобилях

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Профилактическое мероприятие пройдет в регионе с 5 по 14 февраля.

По итогам 2023 года на территории Тульской области отмечается рост трех основных показателей аварийности с участием несовершеннолетних до 16 лет. Количество аварий с участием детей возросло на 7,4% (с 203 до 218), число раненных в них детей увеличилось на 2,5% (с 239 до 245), а число погибших — на 200,0% (с 2 до 6).

Четверо из шести погибших детей были пассажирами транспортных средств.

В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения с 5 по 14 февраля сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области будет проведено профилактическое мероприятие «Самый главный пассажир!»

На территории региона будут проведены пропагандистские мероприятия, нацеленные на профилактику нарушений правил дорожного движения водителями, осуществляющими перевозку детей, в том числе групп детей автобусами. Также в салонах школьных автобусов автоинспекторы совместно с педагогами проведут инструктажи учащихся по закреплению навыков поведения в транспорте.

9 февраля состоится «Единый день безопасности», в рамках которого пройдут рейды по профилактике нарушений правил перевозки пассажиров.

Согласно пункту 22.9 ПДД РФ, перевозка детей до 12 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться:

в возрасте младше 7 лет — с использованием детских удерживающих систем (устройств);

в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) — с использованием детских удерживающих систем (устройств), или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств).

В случае нарушения требований Правил дорожного движения к перевозке детей водитель несет административную ответственность по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ и ему назначается наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.