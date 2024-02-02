  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Суворове пристав и сотрудник суда спасли жизнь подсудимому - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Суворове пристав и сотрудник суда спасли жизнь подсудимому
Фото из архива Myslo

В Суворове пристав и сотрудник суда спасли жизнь подсудимому

Перед судебным заседанием у мужчины случился приступ эпилепсии.

Сотрудник УФССП России по Тульской области вместе с администратором Суворовского межрайонного суда спасли жизнь мужчине. По информации пресс-службы ведомства, незадолго до судебного заседания у 36-летнего мужчины случился приступ эпилепсии.

Услышав шум и крики, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Александр Наташин поспешил на помощь. Вместе с администратором суда Владиславом Харьковым он оказал подсудимому первую доврачебную помощь

Прибывшие на место инцидента врачи скорой помощи отметили, что квалифицированные и слаженные действия пристава и сотрудника суда помогли избежать опасных последствий.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
вчера, в 22:27 −2
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областисудебный приставпервая помощьприступ эпилепсии
Место
Тульская областьСуворов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Более 700 жителей Тульской области стали добровольными пожарными
Более 700 жителей Тульской области стали добровольными пожарными
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.