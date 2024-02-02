В Суворове пристав и сотрудник суда спасли жизнь подсудимому

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Перед судебным заседанием у мужчины случился приступ эпилепсии.

Сотрудник УФССП России по Тульской области вместе с администратором Суворовского межрайонного суда спасли жизнь мужчине. По информации пресс-службы ведомства, незадолго до судебного заседания у 36-летнего мужчины случился приступ эпилепсии.

Услышав шум и крики, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Александр Наташин поспешил на помощь. Вместе с администратором суда Владиславом Харьковым он оказал подсудимому первую доврачебную помощь

Прибывшие на место инцидента врачи скорой помощи отметили, что квалифицированные и слаженные действия пристава и сотрудника суда помогли избежать опасных последствий.